ДБР почало провадження через публікацію Бутусовим відео

ДБР почало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці.

Джерело: ДБР, Міноборони, Бутусов у Facebook

Деталі: 27 листопада Бутусов опублікував відео, за його словами, зняте "дуже давно" на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України "в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон".

28 листопада Державне бюро розслідувань заявило, що вивчить відео, викладене Бутусовим, у межах розпочатого кримінального провадження. Там зазначили, що Бутусов на відео стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм зі словами: "по окупантах вогонь".

На думку представників ДБР, оприлюднення подібних матеріалів "завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну". Водночас там додали, що, за попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС.

Оновлено: Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження почато не проти Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Там наголосили, що ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом провадження.

Дослівно ДБР: "Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння".

Деталі: Разом з тим, у Міноборони, коментуючи відео Бутусова, категорично засудили "публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя наших воїнів та інформаційну безпеку України".

Там заявили, що за дорученням Головнокомандувача ЗСУ розпочато перевірку фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю.

Дослівно Міноборони: "На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів.

Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах.

В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів.

Публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні".

Більше деталей: Сам Бутусов вважає, що президент Володимир Зеленский помстився йому "за свою ганебну прес-конференцію".

Дослівно Бутусов: "ДБР контролює у Зеленского один з керівників знищення протестів на Майдані – Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака. На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді – намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня.

Інтереси Зеленского в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною.

Я не збираюсь кудись їхати з країни… Все що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи якими офіс намагається мене закрити - це системна брехня в інтересах нашого ворога".

Передісторія: