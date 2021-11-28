ГБР возбудило дело из-за публикации Бутусовым видео

ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы.

Источник: ГБР, Минобороны, Бутусов в Facebook

Детали: 27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".

28 ноября Государственное бюро расследований заявило, что изучит видео, выложенное Бутусовым, в рамках начатого уголовного производства. Там отметили, что Бутусов на видео стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм со словами: "по оккупантам огонь".

По мнению представителей ГБР, обнародование подобных материалов "наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину". В то же время, там добавили, что, по предварительным выводам, событие произошло за пределами зоны ООС.

Обновлено: Позже в ГБР уточнили, что уголовное производство начато не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту. В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

Там подчеркнули, что ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления стали предметом производства.

Дословно ГБР: "Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое изложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УКУ (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского к соответствующему вооружению".

Детали: Вместе с тем в Минобороны, комментируя видео Бутусова, категорически осудили "публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины".

Там заявили, что по поручению Главнокомандующего ВСУ начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

Дословно Минобороны: "На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений.

Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках.

В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных Сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений в упреждении для прикрытия собственных преступлений.

Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии".

Больше деталей: Сам Бутусов считает, что президент Владимир Зеленский отомстил ему "за свою позорную пресс-конференцию".

Дословно Бутусов: "ГБР контролирует у Зеленского один из руководителей уничтожения протестов на Майдане – Олег Татаров, верный кадр Андрея Портнова и Андрея Ермака. На восьмую годовщину разгона Майдана 29 ноября 2013-го Татаров и Ермак сделали блестящий подарок российской пропаганде – пытаются осудить журналиста, который писал о Майдане и о войне с первого дня.

Интересы Зеленского по моему делу полностью совпали с интересами Портнова, Татарова, российской пропаганды и их агентуры в Украине. Думаю, что теперь координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной.

Я не собираюсь куда-то уезжать из страны… Все, что я говорил о российской агентуре в окружении Зеленского – чистая правда, и я это могу доказать, а тексты и дела, по которым Офис пытается меня закрыть – это системная ложь в интересах нашего врага".

Предыстория: