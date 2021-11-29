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54 російських дипломати залишать США у наступному році – посол

Понеділок, 29 листопада 2021, 00:34
54 російських дипломати залишать США у наступному році – посол

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що 27 російських дипломатів та їхні родини залишать США 30 січня і ще стільки ж повинні покинути країну 30 червня.

Джерело: Антонов у відеоінтерв'ю для журналу "Соловйов", показаному в суботу ввечері, пише Reuters, "Полний контакт с Соловйовим"

Пряма мова: "Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 людей із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіштовхнулися із серйозним браком кадрів".

Уточнено: "Дипломатів наших виганяють.

30 січня від нас поїде велика група моїх товаришів. 27 осіб із сім’ями.

А 30 червня поїде аналогічна кількість звідси.

Візова проблема для нас не вирішена. Ми стикаємося з серйозним кадровим голодом.

У ряду дружин наших товаришів відібрана акредитація. Дітям не видають візи.

Не розумію, на що націлена ця політика з роз’єднання сімей російських дипломатів…"

Що передувало: 29 жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

За її словами, тоді в місії РФ у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х'юстоні працювало менше 200 російських дипломатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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