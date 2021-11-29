Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

54 російських дипломати залишать США у наступному році – посол

Понеділок, 29 листопада 2021, 01:34

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що 27 російських дипломатів та їхні родини залишать США 30 січня і ще стільки ж повинні покинути країну 30 червня.

Джерело: Антонов у відеоінтерв'ю для журналу "Соловйов", показаному в суботу ввечері, пише Reuters, "Полний контакт с Соловйовим"

Пряма мова: "Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 людей із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіштовхнулися із серйозним браком кадрів".

Уточнено: "Дипломатів наших виганяють.

30 січня від нас поїде велика група моїх товаришів. 27 осіб із сім’ями.

А 30 червня поїде аналогічна кількість звідси.

Візова проблема для нас не вирішена. Ми стикаємося з серйозним кадровим голодом.

У ряду дружин наших товаришів відібрана акредитація. Дітям не видають візи.

Не розумію, на що націлена ця політика з роз’єднання сімей російських дипломатів…"

Що передувало: 29 жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

За її словами, тоді в місії РФ у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х'юстоні працювало менше 200 російських дипломатів.

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі

Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

ФОТО, ВІДЕОПід час обшуків у Киви знайшли купу золота й картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України

"Тавруватимуть" covid-наклейками: МОЗ назвав умови роботи гірськолижних курортів

Усі новини...
США
Берлін закликає Конгрес США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" - Axios
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
США розглядають "усі варіанти" у зв’язку з нарощуванням сил РФ біля кордону України
Останні новини
23:01
Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану
22:38
Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
22:09
ФОТОСмертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
21:28
Франція змінила правила в'їзду з-за меж ЄС: потрібен тест незалежно від вакцинації
21:26
Кава у світі подорожчала до рекорду за 10 років
21:19
ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі
20:52
Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО
20:50
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Перемишля
20:42
ФОТО, ВІДЕОПід час обшуків у Киви знайшли купу золота й картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ
20:35
Гривня зміцніла до євро, але ослабла до долара
Усі новини...