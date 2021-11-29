54 российских дипломатов покинут США в следующем году – посол
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 января и столько же должны покинуть страну 30 июня.
Источник: Антонов в видеоинтервью для журнала "Соловьев", показанном в субботу вечером, пишет Reuters, "Полный контакт с Соловьевым"
Прямая речь: "Наши дипломаты высылаются... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров".
Уточнено: "Дипломатов наших выгоняют.
30 января от нас уедет большая группа моих товарищей. 27 человек с семьями.
А 30 июня уедет аналогичное количество отсюда.
Визовая проблема для нас не решена. Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом.
У ряда жен наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не выдают визы.
Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов…"
Что предшествовало: 29 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.
По ее словам, тогда в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне работало менее 200 российских дипломатов.