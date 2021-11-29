Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

54 российских дипломатов покинут США в следующем году – посол

Понедельник, 29 ноября 2021, 01:34

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 января и столько же должны покинуть страну 30 июня.

Источник: Антонов в видеоинтервью для журнала "Соловьев", показанном в субботу вечером, пишет Reuters, "Полный контакт с Соловьевым"

Прямая речь: "Наши дипломаты высылаются... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров".

Уточнено: "Дипломатов наших выгоняют.

30 января от нас уедет большая группа моих товарищей. 27 человек с семьями.

А 30 июня уедет аналогичное количество отсюда.

Визовая проблема для нас не решена. Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом.

У ряда жен наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не выдают визы.

Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов…"

Что предшествовало: 29 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

По ее словам, тогда в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне работало менее 200 российских дипломатов.

Украинская правда
Темы: СШАРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Кивы отобрали научную степень

инфографикаРейтинги партий Зеленского и Порошенко сравнились, у Разумкова – 10%

Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ

Ахметов "минус" Косюк "плюс": Рада приняла налоговый закон №5600

В СИЗО умерла девушка, застрелившая инструктора тира

Шесть областей готовы выйти из "красной" зоны – КШЭ

Все новости...
США
Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" - Axios
Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе
США рассматривают "все варианты" в связи с наращиванием сил РФ у границы Украины
Последние новости
16:59
Цены на нефть упали на 5% на фоне опасений по поводу штамма Omicron
16:46
Жестокий разгон Майдана: воспоминания украинцев о 30 ноября
16:45
видеоЗавод "Укроборонпрома" впервые модернизировал командирский танк
16:44
У Кивы отобрали научную степень
16:37
инфографикаРейтинги партий Зеленского и Порошенко сравнились, у Разумкова – 10%
16:20
В Азербайджане разбился военный вертолет, 14 погибших
16:15
Еще одна украинская биржа получила товарную лицензию
16:11
Следком РФ тоже решил взяться за видео стрельбы Бутусова из гаубицы
16:05
Глава Microsoft продал половину своих акций корпорации
16:03
видеоСлужба охраны предупредила нардепов: в среду Рада будет заблокирована
Все новости...