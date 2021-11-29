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Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"

Понеділок, 29 листопада 2021, 01:57
фото: Getty Images

Через новий штам "омікрон" уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7).

Джерело: DW

Дослівно: "Уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) для обговорення розповсюдження нового омікрон-варіанту коронавірусу".

Деталі: Лондон уже оголосив про вжиття заходів задля стримування поширення у королівстві омікрон-варіанту коронавірусу, зокрема кожен, хто прибуває до Великобританії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і перебувати в ізоляції до отримання його результатів.

Передісторія:

  • Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
  • Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
  • Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.
  • У Нідерландах зараження новим варіантом коронавірусу "Омікрон" підтвердили у 13 мандрівників з ПАР.

Теми: Велика БританіяG7коронавірус


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