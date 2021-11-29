Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"

Через новий штам "омікрон" уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7).

Джерело: DW

Дослівно: "Уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) для обговорення розповсюдження нового омікрон-варіанту коронавірусу".

Деталі: Лондон уже оголосив про вжиття заходів задля стримування поширення у королівстві омікрон-варіанту коронавірусу, зокрема кожен, хто прибуває до Великобританії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і перебувати в ізоляції до отримання його результатів.

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