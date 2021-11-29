Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"

Понеділок, 29 листопада 2021, 00:57
Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через омікрон
фото: Getty Images

Через новий штам "омікрон" уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7).

Джерело: DW

Дослівно: "Уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) для обговорення розповсюдження нового омікрон-варіанту коронавірусу".

Деталі: Лондон уже оголосив про вжиття заходів задля стримування поширення у королівстві омікрон-варіанту коронавірусу, зокрема кожен, хто прибуває до Великобританії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і перебувати в ізоляції до отримання його результатів.

Передісторія:

  • Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
  • Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
  • Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.
  • У Нідерландах зараження новим варіантом коронавірусу "Омікрон" підтвердили у 13 мандрівників з ПАР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяG7коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Велика Британія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: