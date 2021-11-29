Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за "омикрона"

Из-за нового штамма "омикрон" правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7).

Источник: DW

Дословно: "Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса".

Детали: Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве омикрон-варианта коронавируса, в том числе каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.

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