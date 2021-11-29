Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за "омикрона"
Понедельник, 29 ноября 2021, 01:57
Из-за нового штамма "омикрон" правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7).
Источник: DW
Дословно: "Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса".
Детали: Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве омикрон-варианта коронавируса, в том числе каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.
Предыстория:
- Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
- Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
- Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.
- В Нидерландах заражение новым вариантом коронавируса "Омикрон" подтвердили у 13 путешественников из ЮАР.