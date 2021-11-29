Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за "омикрона"

Понедельник, 29 ноября 2021, 00:57
Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за омикрона
фото: Getty Images

Из-за нового штамма "омикрон" правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7).

Источник: DW

Дословно: "Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса".

Детали: Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве омикрон-варианта коронавируса, в том числе каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.

Предыстория:

  • Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
  • Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
  • Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.
  • В Нидерландах заражение новым вариантом коронавируса "Омикрон" подтвердили у 13 путешественников из ЮАР.

Темы: ВеликобританияG7коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: РФ вывела в Черное море свой корвет для перехвата коммерческих судов
Парламент Британии раскритиковал правительство за "крайне недостаточные" санкции против "ЧВК Вагнер"
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Последние новости
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: