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Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за "омикрона"

Понедельник, 29 ноября 2021, 01:57
фото: Getty Images

Из-за нового штамма "омикрон" правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7).

Источник: DW

Дословно: "Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса".

Детали: Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве омикрон-варианта коронавируса, в том числе каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.

Предыстория:

  • Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
  • Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
  • Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.
  • В Нидерландах заражение новым вариантом коронавируса "Омикрон" подтвердили у 13 путешественников из ЮАР.

Темы: ВеликобританияG7коронавирус
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