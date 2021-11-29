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Штамм "омикрон" обнаружили в Канаде

Понедельник, 29 ноября 2021, 02:51
фото: Getty Images

В Канаде было подтверждено два случая заболевания новым ковид-вариантом Omicron.

Источник: Reuters со ссылкой на здравоохранение провинции Онтарио

Дословно: "Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая заболевания COVID-19 Omicron, оба из них были зарегистрированы у лиц, недавно путешествовавших в Нигерию…

Инфицированные пациенты находятся на изоляции".

Детали: В пятницу Канада закрыла границы для иностранных туристов, недавно побывавших в семи странах Южной Африки в течение двух недель, чтобы остановить распространение недавно выявленного варианта COVID-19.

Предыстория:

  • Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
  • Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
  • Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.
  • Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.

Темы: Канадакоронавирус
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