Штамм "омикрон" обнаружили в Канаде
Понедельник, 29 ноября 2021, 02:51
В Канаде было подтверждено два случая заболевания новым ковид-вариантом Omicron.
Источник: Reuters со ссылкой на здравоохранение провинции Онтарио
Дословно: "Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая заболевания COVID-19 Omicron, оба из них были зарегистрированы у лиц, недавно путешествовавших в Нигерию…
Инфицированные пациенты находятся на изоляции".
Детали: В пятницу Канада закрыла границы для иностранных туристов, недавно побывавших в семи странах Южной Африки в течение двух недель, чтобы остановить распространение недавно выявленного варианта COVID-19.
Предыстория:
- Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
- Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
- Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.
- Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.