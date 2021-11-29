Штамм "омикрон" обнаружили в Канаде

В Канаде было подтверждено два случая заболевания новым ковид-вариантом Omicron.

Источник: Reuters со ссылкой на здравоохранение провинции Онтарио

Дословно: "Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая заболевания COVID-19 Omicron, оба из них были зарегистрированы у лиц, недавно путешествовавших в Нигерию…

Инфицированные пациенты находятся на изоляции".

Детали: В пятницу Канада закрыла границы для иностранных туристов, недавно побывавших в семи странах Южной Африки в течение двух недель, чтобы остановить распространение недавно выявленного варианта COVID-19.

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