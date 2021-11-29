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У Франції виявили 8 імовірних випадків штаму "омікрон"

Понеділок, 29 листопада 2021, 04:46
AFP VIA GETTY IMAGES

Міністерство охорони здоров’я Франції заявило в неділю, що виявило вісім імовірних випадків захворювання ковід-варіанту Omicron після того, як уряд оголосив про посилення обмежень для стримування його поширення.

Джерело: Reuters із посиланням на МОЗ Франції

Дослівно: "Вважається, що вони, можливо, були заражені варіантом Omicron, виявленим у Південній Африці за останніх 14 днів".

Деталі: У повідомленні сказано, що проводяться додаткові тести, щоб повністю підтвердити, що це Omicron, але люди та ті, з якими вони контактували, зараз перебувають на ізоляції.

Франція переживає п’яту хвилю вірусу. У неділю було зафіксовано понад 31 600 позитивних випадків COVID-19, за минулу добу різко зросла кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Франція також призупинила всі рейси з Південної Африки щонайменше до 1 грудня і посилила протоколи для людей, які приїжджають із сусідніх заморських регіонів Ла Реюньон і Майотта, повідомило міністерство.

Передісторія:

  • Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
  • Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
  • Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

Теми: Франціякоронавірус


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