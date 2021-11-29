У Франції виявили 8 імовірних випадків штаму "омікрон"

Міністерство охорони здоров’я Франції заявило в неділю, що виявило вісім імовірних випадків захворювання ковід-варіанту Omicron після того, як уряд оголосив про посилення обмежень для стримування його поширення.

Джерело: Reuters із посиланням на МОЗ Франції

Дослівно: "Вважається, що вони, можливо, були заражені варіантом Omicron, виявленим у Південній Африці за останніх 14 днів".

Деталі: У повідомленні сказано, що проводяться додаткові тести, щоб повністю підтвердити, що це Omicron, але люди та ті, з якими вони контактували, зараз перебувають на ізоляції.

Франція переживає п’яту хвилю вірусу. У неділю було зафіксовано понад 31 600 позитивних випадків COVID-19, за минулу добу різко зросла кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Франція також призупинила всі рейси з Південної Африки щонайменше до 1 грудня і посилила протоколи для людей, які приїжджають із сусідніх заморських регіонів Ла Реюньон і Майотта, повідомило міністерство.

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