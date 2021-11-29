Во Франции обнаружили 8 вероятных случаев штамма "омикрон"

Министерство здравоохранения Франции заявило в воскресенье, что выявило восемь возможных случаев заболевания ковид-варианта Omicron после того, как правительство объявило об усилении ограничений для сдерживания его распространения.

Источник: Reuters со ссылкой на Минздрав Франции

Дословно: "Считается, что они, возможно, были заражены вариантом Omicron, обнаруженным в Южной Африке за последние 14 дней".

Детали: В сообщении говорится, что проводятся дополнительные тесты, чтобы полностью подтвердить, что это Omicron, но люди и те, с которыми они контактировали, сейчас находятся на изоляции.

Франция переживает пятую волну вируса. В воскресенье было зафиксировано более 31 600 положительных случаев COVID-19, за прошедшие сутки резко возросло количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Франция также приостановила все рейсы из Южной Африки, по меньшей мере, до 1 декабря и усилила протоколы для людей, приезжающих из соседних заморских регионов Ла Реюньон и Майотта, сообщило министерство.

Предыстория: