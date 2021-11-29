Во Франции обнаружили 8 вероятных случаев штамма "омикрон"
Министерство здравоохранения Франции заявило в воскресенье, что выявило восемь возможных случаев заболевания ковид-варианта Omicron после того, как правительство объявило об усилении ограничений для сдерживания его распространения.
Источник: Reuters со ссылкой на Минздрав Франции
Дословно: "Считается, что они, возможно, были заражены вариантом Omicron, обнаруженным в Южной Африке за последние 14 дней".
Детали: В сообщении говорится, что проводятся дополнительные тесты, чтобы полностью подтвердить, что это Omicron, но люди и те, с которыми они контактировали, сейчас находятся на изоляции.
Франция переживает пятую волну вируса. В воскресенье было зафиксировано более 31 600 положительных случаев COVID-19, за прошедшие сутки резко возросло количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.
Франция также приостановила все рейсы из Южной Африки, по меньшей мере, до 1 декабря и усилила протоколы для людей, приезжающих из соседних заморских регионов Ла Реюньон и Майотта, сообщило министерство.
Предыстория:
- Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
- Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
- Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.
- Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.