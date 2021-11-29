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Біля Світлодарська окупанти відкрили вогонь з гранатометів

Понеділок, 29 листопада 2021, 07:18
фото: штаб ООС

Упродовж минулої доби 28 листопада з боку російських найманців зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби окупанти теж один раз відкривали вогонь.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Південного ворог здійснив обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Станом на 7 годину ранку 29 листопада ворог один раз порушив "тишу".

В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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