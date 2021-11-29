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Возле Светлодарска оккупанты открыли огонь из гранатометов

Понедельник, 29 ноября 2021, 07:18
фото: штаб ООС

За прошедшие сутки 28 ноября со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, с начала текущих суток оккупанты тоже один раз открывали огонь.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Южного враг осуществил обстрелы, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

По состоянию на 7 часов утра 29 ноября враг один раз нарушил "тишину".

В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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