Возле Светлодарска оккупанты открыли огонь из гранатометов

За прошедшие сутки 28 ноября со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, с начала текущих суток оккупанты тоже один раз открывали огонь.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Южного враг осуществил обстрелы, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

По состоянию на 7 часов утра 29 ноября враг один раз нарушил "тишину".

В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.