У неділю в Україні зафіксували 5 804 хворих на Covid і 297 смертей

За добу 28 листопада в Україні виявили 5 804 хворих на Covid-19, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 082 особи, померли 297 пацієнтів, одужали 10 477 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Із 5,8 тисяч хворих – 530 діти, 72 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зафіксували у Дніпропетровській (473) і Донецькій (457) областях, а також у Києві (431).

Летальних випадків за останню добу найбільше зареєстрували в Києві (45), Дніпропетровській (43) і Запорізькій (35) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 427 827 осіб, із них 2 920 714 осіб одужали, а 85 414 осісб померли.

Нагадаємо: За статистикою 27 листопада Україна була другою в світі після Росії за добовою смертністю від Covid.