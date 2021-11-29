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У неділю в Україні зафіксували 5 804 хворих на Covid і 297 смертей

Понеділок, 29 листопада 2021, 07:19
У неділю в Україні зафіксували 5 804 хворих на Covid і 297 смертей
Фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 28 листопада в Україні виявили 5 804 хворих на Covid-19, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 082 особи, померли 297 пацієнтів, одужали 10 477 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Із 5,8 тисяч хворих – 530 діти, 72 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зафіксували у Дніпропетровській (473) і Донецькій (457) областях, а також у Києві (431).

Летальних випадків за останню добу найбільше зареєстрували в Києві (45), Дніпропетровській (43) і Запорізькій (35) областях. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 427 827 осіб, із них 2 920 714 осіб  одужали, а 85 414 осісб померли.

Нагадаємо: За статистикою 27 листопада Україна була другою в світі після Росії за добовою смертністю від Covid.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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