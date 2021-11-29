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В воскресенье в Украине зафиксировали 5 804 больных Covid и 297 смертей

Понедельник, 29 ноября 2021, 08:19
Фото Назария Мазилюка, УП

За сутки 28 ноября в Украине выявили 5 804 больных Covid-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 082 человека, умерли 297 пациентов, выздоровели 10 477 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Из 5,8 тысячи больных – 530 дети, 72 медработника.

Больше всего случаев заболевания в это воскресенье зафиксировали в Днепропетровской (473) и Донецкой (457) областях, а также в Киеве (431).

Летальных случаев за последние сутки больше всего зарегистрировали в Киеве (45), Днепропетровской (43) и Запорожской (35) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 427 827 человек, из них 2 920 714 человек выздоровели, а 85 414 человек умерли.

Напомним: По статистике 27 ноября Украина была второй в мире после России по суточной смертности от Covid.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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