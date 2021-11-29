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У центрі вакцинації, який відкрила Рада, щеплюються понад 100 людей щодня

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:33
фото КМДА

Спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що за два тижні в готелі "Національний", який Верховна Рада відкрила поруч, щепилися понад 1,5 тисячі осіб.

Джерело: Стефанчук на погоджувальній раді

Пряма мова Стефанчука: "Ми відкрили центри вакцинації у готелі "Національний". Я хочу повідомити, що від початку роботи, з 15 листопада, там проведено понад півтори тисячі щеплень, і це дуже хороший початок.

І тому ще раз закликаю громадян України вакцинуватися, вакцини усі є, усі підстави та умови для цього створюються, в тому числі й Верховною Радою".

Нагадаємо: 1 листопада стало відомо, що у готелях "Київ" та "Національний", які розташовані біля Верховної Ради у Києві, працюватимуть мобільні пункти вакцинації для всіх охочих.

В Україні від початку вакцинальної кампанії зроблено 24 288 230 щеплень, якими щеплено 13 320 532 людини.

Роман Петренко, УП
Теми: Верховна РадавакцинаціякоронавірусСтефанчук


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