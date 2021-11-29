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В центре вакцинации, который открыла Рада, прививаются более 100 человек ежедневно

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:33
фото: КГГА

Спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что за две недели в отеле "Национальный", который Верховная Рада открыла рядом, прививались более 1,5 тысячи человек.

Источник: Стефанчук на согласительном совете

Прямая речь Стефанчука: "Мы открыли центры вакцинации в отеле "Национальный". Я хочу сообщить, что с начала работы, с 15 ноября, там проведено более полутора тысяч прививок, и это очень хорошее начало.

И поэтому еще раз призываю граждан Украины вакцинироваться, все вакцины есть, все основания и условия для этого создаются, в том числе и Верховной Радой".

Напомним: 1 ноября стало известно, что в гостиницах "Киев" и "Национальный", которые расположены возле Верховной Рады в Киеве, будут работать мобильные пункты вакцинации для всех желающих.

В Украине с начала вакцинальной кампании сделано 24 288 230 прививок, которыми привито 13 320 532 человека.

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадавакцинациякоронавирусСтефанчук
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