В центре вакцинации, который открыла Рада, прививаются более 100 человек ежедневно

Спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что за две недели в отеле "Национальный", который Верховная Рада открыла рядом, прививались более 1,5 тысячи человек.

Источник: Стефанчук на согласительном совете

Прямая речь Стефанчука: "Мы открыли центры вакцинации в отеле "Национальный". Я хочу сообщить, что с начала работы, с 15 ноября, там проведено более полутора тысяч прививок, и это очень хорошее начало.

И поэтому еще раз призываю граждан Украины вакцинироваться, все вакцины есть, все основания и условия для этого создаются, в том числе и Верховной Радой".

Напомним: 1 ноября стало известно, что в гостиницах "Киев" и "Национальный", которые расположены возле Верховной Рады в Киеве, будут работать мобильные пункты вакцинации для всех желающих.

В Украине с начала вакцинальной кампании сделано 24 288 230 прививок, которыми привито 13 320 532 человека.