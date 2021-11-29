Російський суд відмовився скасовувати штраф блогеру Дудю

Московський міський суд залишив у силі штраф у розмірі 100 тис. рублів відомому російському журанлісту і блогеру Юрію Дудю за нібито пропаганду наркотиків.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужбу суду

Деталі: Представник блогера в суді просив припинити адміністративну справу щодо пропаганди наркотиків через відсутність складу правопорушення, проте суд визнав штраф законним.

Пряма промова представника суду: "Апеляційна скарга Дудя на рішення Зюзинського суду Москви залишена без задоволення".

Передісторія: У жовтні Зюзинський суд Москви призначив Дудю штраф у 100 тисяч рублів за нібито пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю – з українським блогером Івангаєм та російським репером Моргенштерном.