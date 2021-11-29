Российский суд отказался отменять штраф блогеру Дудю

Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 100 тыс. рублей известному российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю за якобы пропаганду наркотиков.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда

Детали: Представитель блогера в суде просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения, однако суд признал штраф законным.

Прямая речь представителя суда: "Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения".

Предыстория: В октябре Зюзинский суд Москвы назначил Дудю штраф в 100 тысяч рублей за якобы пропаганду наркотиков в двух интервью – с украинским блогером Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном.