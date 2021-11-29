За ідеєю новообраного голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка депутати Закарпатської облради пройдуть військову тактичну підготовку на базі батальйону територіальної оборони.

Джерело: пресслужба Закарпатської облради

Деталі: Під час зустрічі з військовим комісаром області полковником Олександром Музиченком Чубірка висловив ідею щодо можливості проведення тактичних навчань для депутатського корпусу облради.

Полковник цю ідею підтримав.

Музиченко розповів, що на Закарпатті у кожному районі буде утворено підрозділи тероборони у складі 40 чоловік у кожному.

В обласному центрі чисельність управління тероборони складатиме близько 100 чоловік.

Нагадаємо: Чубірка призначили на посаду 25 листопада.