Голова Закарпатської облради поведе депутатів на військово-тактичну підготовку
Понеділок, 29 листопада 2021, 13:46
За ідеєю новообраного голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка депутати Закарпатської облради пройдуть військову тактичну підготовку на базі батальйону територіальної оборони.
Джерело: пресслужба Закарпатської облради
Деталі: Під час зустрічі з військовим комісаром області полковником Олександром Музиченком Чубірка висловив ідею щодо можливості проведення тактичних навчань для депутатського корпусу облради.
Полковник цю ідею підтримав.
Музиченко розповів, що на Закарпатті у кожному районі буде утворено підрозділи тероборони у складі 40 чоловік у кожному.
В обласному центрі чисельність управління тероборони складатиме близько 100 чоловік.
Нагадаємо: Чубірка призначили на посаду 25 листопада.
Українська правда