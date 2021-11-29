По идее новоизбранного председателя Закарпатского областного совета Владимира Чубирко депутаты Закарпатского облсовета пройдут военную тактическую подготовку на базе батальона территориальной обороны.

Источник: пресс-служба Закарпатского облсовета

Детали: Во время встречи с военным комиссаром области полковником Александром Музыченко Чубирко высказал идею о возможности проведения тактических учений для депутатского корпуса облсовета.

Полковник поддержал эту идею.

Музыченко рассказал, что на Закарпатье в каждом районе будут созданы подразделения терробороны в составе 40 человек в каждом.

В областном центре численность управления терробороны составит около 100 человек.

Напомним: Чубирко был назначен на должность 25 ноября.