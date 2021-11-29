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Глава облсовета Закарпатья поведет депутатов на военно-тактическую подготовку

Понедельник, 29 ноября 2021, 12:46
Глава облсовета Закарпатья поведет депутатов на военно-тактическую подготовку
фото с фейсбука Чубирко

По идее новоизбранного председателя Закарпатского областного совета Владимира Чубирко депутаты Закарпатского облсовета пройдут военную тактическую подготовку на базе батальона территориальной обороны.

Источник: пресс-служба Закарпатского облсовета

Детали: Во время встречи с военным комиссаром области полковником Александром Музыченко Чубирко высказал идею о возможности проведения тактических учений для депутатского корпуса облсовета.

Полковник поддержал эту идею.

Музыченко рассказал, что на Закарпатье в каждом районе будут созданы подразделения терробороны в составе 40 человек в каждом.

В областном центре численность управления терробороны составит около 100 человек.

Напомним: Чубирко был назначен на должность 25 ноября.

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеВооруженные силы
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