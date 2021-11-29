Глава Закарпатского облсовета поведет депутатов на военно-тактическую подготовку
Понедельник, 29 ноября 2021, 13:46
По идее новоизбранного председателя Закарпатского областного совета Владимира Чубирко депутаты Закарпатского облсовета пройдут военную тактическую подготовку на базе батальона территориальной обороны.
Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА
Детали: Во время встречи с военным комиссаром области полковником Александром Музыченко Чубирко высказал идею о возможности проведения тактических учений для депутатского корпуса облсовета.
Полковник поддержал эту идею.
Музыченко рассказал, что на Закарпатье в каждом районе будут созданы подразделения терробороны в составе 40 человек в каждом.
В областном центре численность управления терробороны составит около 100 человек.
Напомним: Чубирко был назначен на должность 25 ноября.
Украинская правда