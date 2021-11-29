У Кремлі заявили, що не займаються підготовкою зустрічі Зеленського та Путіна

Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова на питання щодо підготовки зустрічі двох президентів: "Ні, на даний момент не ведеться".

Деталі: У жовтні Пєсков заявляв, що перспективи зустрічі російського та українського лідерів поки що не проглядаються.

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