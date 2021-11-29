У Кремлі заявили, що не займаються підготовкою зустрічі Зеленського та Путіна
Понеділок, 29 листопада 2021, 14:52
Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС
Пряма мова на питання щодо підготовки зустрічі двох президентів: "Ні, на даний момент не ведеться".
Деталі: У жовтні Пєсков заявляв, що перспективи зустрічі російського та українського лідерів поки що не проглядаються.
Що передувало:
- На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".
- "Не хочете зустрічі – давайте говорити телефоном, давайте скажемо це публічно, що РФ не готує повномасштабне вторгнення в Україну", – наголосив Зеленський.
- Він також заявив, Україна передала РФ через Туреччину повністю верифікований список на обмін. "Список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Ердоганом, він мав зустріч з президентом РФ, і на рівні контактних груп цей список передали РФ. Він просив за всіх, але наголос був на кримських татар. Відповіді поки що немає", - сказав Зеленський.