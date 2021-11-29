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У Кремлі заявили, що не займаються підготовкою зустрічі Зеленського та Путіна

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:52

Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова на питання щодо підготовки зустрічі двох президентів: "Ні, на даний момент не ведеться".

Деталі: У жовтні Пєсков заявляв, що перспективи зустрічі російського та українського лідерів поки що не проглядаються.

Що передувало:

  • На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".
  • "Не хочете зустрічі – давайте говорити телефоном, давайте скажемо це публічно, що РФ не готує повномасштабне вторгнення в Україну", – наголосив Зеленський.
  • Він також заявив, Україна передала РФ через Туреччину повністю верифікований список на обмін. "Список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Ердоганом, він мав зустріч з президентом РФ, і на рівні контактних груп цей список передали РФ. Він просив за всіх, але наголос був на кримських татар. Відповіді поки що немає", - сказав Зеленський.

Теми: ПутінЗеленськийРосіяУкраїна


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