"Я не Янукович – бежать никуда не буду". Главное из пресс-конференции Зеленского на экваторе президентства

26 листопада Володимир Зеленський провів третю за час свого президентства велику пресконференцію. Точніше, черговий пресмарафон.

На відміну від двох попередніх, вона була не річною, не присвяченою до Дня журналіста, а, радше, ситуативною. Адже мала на меті внести ясність у кілька важливих інформприводів.

Перший – розслідування Bellingcat та телезаява ексголови української розвідки Василя Бурби, які підтверджували участь Офісу президента та його глави Андрія Єрмака у перенесенні спецоперації із затримання "вагнерівців".

Другий – святкування дня народження Єрмака, яке, за даними "Української правди", відбувалось на держдачі в Карпатах і супроводжувалось підвезенням гостей на гелікоптерах ДСНС.

Третій – відчутне загострення у відносинах з олігархом Рінатом Ахметовим.

Усім трьом подіям за 5 годин спілкування із запрошеними журналістами Зеленський відвів чимало уваги. Він доволі розлого відповідав на всі запитання – особливо довго і плутано на найнезручніші, – та активно вступав у дискусію з журналістами.

всі фото: прес-служба ОП

Іноді, як у випадку Юрія Бутусова, Савіка Шустера чи журналіста УП Михайла Ткача – аж занадто активно. Зеленський неодноразово нагадував журналістам, що "він президент", а, отже, вимагає поваги та належного рівня обговорення.

УП зібрала головні тези з пресконференції Зеленського на екваторі його президентства.

Деолігархізація

Мені обридло, що про нас говорять як про країну олігархів. Тому перша історія в законі про олігархів – історія іміджева. У нас або не буде олігархів, або буде – і всі будуть знати скільки.

Будувати свою окрему державку в середині держави Україна – це неправильно.

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Рінат Ахметов і держпереворот

Отримали інформацію, що першого грудня в нашій державі буде державний переворот. У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярд доларів тощо.

Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову, послухати ту інформацію. Я вважаю, що це підстава Ріната Ахметова, я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її.

Я не Янукович – бігти я нікуди не буду. І не Порошенко – на гибелі Небесної сотні на бульдозер вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається, із задоволенням буду працювати на Банковій.

У мене немає медіасоюзників. На жаль. Я вважаю, що мій головний союзник – народ України. Не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо. Ми не ворйо якесь.

У нас країна Україна, а не ДТЕК. Тому ключів від держави у нього немає.

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Санкції РНБО

Раніше Рада нацбезпеки і оборони – це був пасивний орган, його називали кладовищем збитих льотчиків, а сьогодні це потужний орган.

Якщо всі списки були справедливі, якщо не було помилок, то справедливе було рішення РНБО. Це орган спільного рішення. Це велика робота, це не те, що прийшов президент і каже: "Ну що, кого сьогодні?"

Ми захищаємо нашу державу, як ми можемо. Я вважаю, що ми робимо це в рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками. Нехай це будуть просто думки, а суди нехай вирішують це питання.

"Посадки" і судова реформа

Посадками займаються правоохоронні органи. Люди не бачать цю щоденну роботу, тому що це не медійні люди. Медійних посадок люди не бачать. Тим не менше, ми рухаємось вперед.

Я не маю впливу на правоохоронні органи. Національне антикорупційне бюро працює, поки немає голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – є генеральний прокурор, є Вищий антикорупційний суд. Я в цьому трикутнику не працюю. Я сподіваюсь, що ми до кінця року зможемо обрати голову САП.

Ми почали судову реформу, очищення судів.

Ви бачили, яка криза була з Конституційним Судом. Ми перемогли. Я призначив двох суддів, яких ми обрали. Проголосовані головні закону, про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя.

Що стосується ліквідації Окружного адмінсуду Києва – це дуже непросто. Якщо б був проголосований ОАСК дуже швидко, була б поламана Верховна Рада. Це велика гра. Непросто впроваджувати реформи – чимось тимчасово поступаєшся.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Ольга Кириленко, журналістка УП Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Приєднатись

Розслідування УП про День народження Єрмака

20-22 грудня – тридцятиріччя української дипломатії. Я хотів надати можливість, щоб ми використовували резиденцію "Синьогору" для заходу.

Якщо ви мене запитаєте, чи був я в Синьогорі? Так. Єрмак зі мною був.

У п’ятницю ввечері після роботи я зі своєю сім’єю полетів відпочити. Літак президента не працює. За два дні до того зламався президентський гвинтокрил.

Я прилетів вніч, я зустрівся з паном Чернишовим (міністр з розвитку громад та територій – УП). У суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова Офісу і моя сім’я.

У неділю о 7 ранку я полетів на покладання квітів. Після покладання я поїхав на роботу. Після цього я сів у гвинтокрил із Єрмаком і полетів у Гуту. І в понеділок я полетів на роботу.

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Війна з Росією та загроза ескалації

Я вважаю, що ймовірність ескалації є щодня. Але з великих майданчиків йде залякування, що завтра буде війна. Ми повністю контролюємо наші кордони і готові до будь-якої ескалації.

Зараз ситуація точно не гірша, ніж була навесні, російських військових там менше. Їх більше, ніж у момент припинення вогню, про який ми домовлялись. Ми бачимо часті ротації, йде накопичення, також іноді бачимо збільшення техніки.

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Заручники на окупованих територіях і в РФ

У нас є повністю верифікований список заручників, хоча там можуть бути помилки.

Список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Ердоганом, він мав зустріч з президентом РФ, і на рівні контактних груп цей список передали РФ. Він просив за всіх, але наголос був на кримських татар. Відповіді поки що немає.

Ще щодо списку: я все це давав і проговорював з людьми, які спілкуються сьогодні з президентом Росії – Шарль Мішель, пані Меркель, пан Байден. Ми чекаємо на розмову президентів США і РФ, очікуємо, що це буде піднято на їхньому рівні. Це те, що ми можемо зробити.

Окремі прямі домовленості з Росією з цього питання – крім того, про що домовлялись ми, що узгоджували Єрмак-Козак, про що домовлялись ми з Путіним – ніякі обміни в інших форматах не спрацювали.

"Вагнергейт"

Приходить товариш Бурба і каже, що ось така ситуація. Я кажу: я знаю, ви та інші розвідники вже казали, що є десь 20 планів, але мають бути всі деталі. У мене було одне питання, я йому прямо задав: "Турецькі авіалінії – Ердоган має знати? – Ні".

Я кажу – у мене таке відчуття, що нас втягують.

Далі кажу: у літаку, який вилітає з Мінська, турецькими авіалініями, будуть звичайні люди, а чи можуть його захопити бойовики, якщо ми його приземлимо? Бурба відповідає – можуть. Я кажу: а якщо вони заберуть літак, і всі загинуть?

Я сказав, що це не наша операція і вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, якщо вона буде детально прорахована, і в ній не постраждають люди. Після Америки він хотів мене посварити з Ердоганом – Ердоган би нам ніколи цього не пробачив.

І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті, він вирішив злити цю інформацію через ЗМІ. Ось і вся історія. Я більше не хотів зустрічатись з цією людиною.

Що міг акцептувати Єрмак? У нього немає повноважень! Як він (Бурба – УП) міг його слухатись? Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, видатних розвідників. Ми були слабкими в цій операції.

У тому, що він (Бурба – УП) зараз розказує цю інформацію, нічого гарного нема для репутації України. Ми отримали інформацію, що на нього готується замах. Я сказав відповідним органам дати йому "Альфу", але він відмовляється – це помилка.

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Колишній очільник розвідки Василь Бурба

Спочатку він сказав, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду – хто придумав формулу ковіду і навіть формулу вакцини. І назвав цю країну.

Він запропонував мені передати цю інформацію РФ або китайським колегам. Я не знаю, за кого він нас приймав, але стало зрозуміло, що Бурба, як кажуть розвідники, хотів пустити "торпеду". Це просто авантюрист та аферист. Я зробив висновки і хотів цю людину звільнити.

(Цю інформацію підкинув – УП), звісно, Петро Олексійович, бо хотів нашого розколу стосунків зі США, і він не тільки це зробив… Ще в нас тоді з’явився потужний партнер, Туреччина.

Звісно, я передав медикам ці формули – вони сказали, що це нуль.

Тиск на Раду

Я не зустрічаюсь з жодною фракцією, крім представників "Слуги народу". Я зустрічаюсь з Арахамією, головами комітетів, Олександром Корнієнком, коли він був керівником партії. А також з деякими міністрами.

Раз на тиждень у мене є нарада, де ми обговорюємо питання, які будуть на засіданнях Ради. Показується список, лист наших обіцянок, є трійки – президент, "Слуга народу", Кабмін – розбивається на дні, закони, сесійні тижні. Ми говоримо про те, де ми втрачаємо час.

Тиску з ОП на Верховну Раду не має бути. Єрмак також, здається, не зустрічається з лідерами інших фракцій. Іноді відбуваються розмови щодо підтримки, непідтримки законопроектів.

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Кадрові рішення і голова Офісу президента Андрій Єрмак

Я вважаю, що у нас є декілька кадрових перемог. Я вважав, що їх будуть десятки. На жаль, деякі люди, які приходили, не змогли витримати психологічний тиск.

З іншого боку, багато людей, які не приходили зі мною, сильні. Я задоволений міністром інфраструктури. Я задоволений Юлією Свириденко, першим віце-прем’єром – у нас нарешті з’явився міністр економіки. Я вважаю, що у нас сьогодні чесний і порядний міністр охорони здоров’я.

І я вважаю, що у нас дуже потужний голова Офісу, у якого дуже важкий хрест, про якого стільки зрад сказали. Він повертає людей, він займається дуже складними справами, міжнародними. Це великий тиск – не помилитись, не підвести державу.

З паном Єрмаком говорять не просто в діалозі, а в потужному діалозі керівництво найкращих розвідок різних держав, голови апаратів президентів. Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру (Порошенку – УП) він не подобається.

Татаров – зам голови Офісу, відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Коли була справа (проти Татарова – УП), коли був гарячий момент, Андрій Єрмак йому сказав: "Дивись, у тебе така ситуація, ти повинен доказати, що ти невинен, на цей період якихось повноважень ти будеш обмежений".

Там уже закінчилась історія з цією справою? Я не звертав на це увагу.

Трансляція фільмів "Кварталу" на російському підсанкційному каналі СТС

Зі шведами (шведська дистриб’юторська компанія Eccho Rights – УП) студія "Квартал-95" підписала договір, здається, років за 10 до початку війни. Це був наш ексклюзивний партнер, ми продали їм права на світ – вони продають товар "Кварталу" в 40 країн.

Серіали, які ви назвали ("100 тысяч минут вместе", "Папик 2", права на показ яких продані російським телеканалам – УП) я навіть не знаю. Я вийшов з компанії.

Бренди, які мені належать – "Вечірній квартал", "Розсміши коміка". Я не беру участі в оперативній діяльності, мене це не цікавить. У мене велика любов до хлопців з "Кварталу", які прекрасно критикували те, про що ви говорите.

Ви кажете мені про канал СТС, РНБО… Я санкції вводив проти всього списку. Я навіть не знаю, що і де транслюється – а нащо мені це треба? як президент повинен захищати свій український медіапростір.

Коронавірус

Сьогодні я задоволений тільки однією статисткою: що у нас 273-300 тисяч вакцинованих щодня. Я незадоволений кількістю смертей. На жаль, у нас люди звертаються в останній момент.

Ми бачимо спад захворюваності. Чи довіряю я цим цифрам? Є Ляшко, міністр охорони здоров’я, я довіряю йому. Чи можуть бути помилки в статистиці? Напевно, можуть. Я знаю наших лікарів, вони, звісно, перш за все люди. Не довіряти їм – кому тоді довіряти?

Вакцин вистачає, дефіциту немає. Кількість вакцинованих – це ж не тільки від держави залежить. Це відповідальність людей.

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Газ

Що стосується газосховищ: у нас сьогодні ситуація краща, ніж була в будь-який рік з 2014 по 2018. У нас "Енергоатом" працює так, як ніколи не працював – 13 з 15 енергоблоків працюють. Ми їх додатково охороняємо, бо всі хочуть зробити так, щоб у країні була енергетична дестабілізація.

Зараз питання номер один не наступний рік, а 2025-й, коли закінчиться контракт на транзит газу. Це буде складний момент. Я вважаю, що ми повинні швидко впроваджувати реформу термомодернізації – сьогодні на роботу в ОП, у Мінекономіки взяті спеціальні люди, які будуть займатися тільки цією реформою.

Ця реформа, щодо модернізації всіх багатоповерхових будинків, буде коштувати державі 300 мільярдів гривень. Таких грошей у державі немає.

На найближчі 3 роки – це 100 мільярдів.

Я вважаю, що єдиний вихід для мене і для наступної влади – це реформа з енергонезалежності держави. За наступні два роки ми багато для цього зробимо, ми покажемо, що ці будинки (модернізовані) беруть удвічі менше газу.

Виконання обіцянок

Я задоволений тими результатами, що зроблені. Не все, що ми обіцяли, зроблене, але давали на це 5 років, а не 2,5.

Земельною реформою задоволений, інфраструктурною, цифровізацією нашої держави – це найголовніший крок боротьби з корупцією, деолігархізація. Що стосується нашого суверенітету, оборони – я вважаю, що ми зміцнюємо нашу армію.

Що стосується "нових облич" – у більшості своїй обличчя нові. Так, є люди з часів Януковича, але ж це не його соратники. Ми з вами теж жили за часів Януковича.

Мені здається, коли я вже буду старою людиною, буду розуміти, вдалось чи не вдалось, дарма це було, чи правильно ми робили, чи був я гідним президентом своєї держави і свого народу, який мене обрав, або ні.

Помилки

Невиправних помилок я не роблю. Мені подобається, коли журналісти мені нагадують. Мені не подобається у якій формі – так, мені образливо.

Довіра – глобальна помилка щодо кадрових рішень. Я не думав, що це така спокуса, у менеджерстві такого немає, такої влади – людей це змінює. Я не знав, що така спокуса у Верховній Раді, не знав, що так можна любити крісло.

Я вважаю, що мені потрібно було сильніше діяти з точки зору наших домовленостей – хоча це залежить від Росії – треба було більше ризикувати.

Я думаю, що я даремно послухав усі ці історії щодо питань безпеки, що президент країни, яка воює, має жити на державній дачі. Мені потрібно було якнайшвидше купувати будинок. Щоб люди не думали, що мені цього хочеться.

Другий термін

Це (рішення щодо другого терміну – УП) буде пов’язане з підтримкою моєї особистості і рейтингами. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди кажуть "дякую" або "є помилки".

Якщо вони скажуть, що мене підтримають, тоді я буду думати, йти на другий термін або не йти. І приймати це рішення буду з сім’єю, зі своїми дітьми, бо вони страждають через мою професію.

Я не буду боротися за владу. Я борюся за Україну. Але (якщо на мене будуть тиснути – УП), то я нікуди не піду, я буду боротися до останнього – як це було в перший раз.

Навіть якщо я не піду на другий термін – вони так бояться! – Гордон (журналіст Дмитро Гордон – УП) аж із штанів викидається: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше?

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Ольга Кириленко, Соня Лукашова, УП