В Кремле заявили, что не занимаются подготовкой встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России заявил, что в РФ не ведется подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь на вопрос о подготовке встречи двух президентов: "Нет, на данный момент не ведется".

Детали: В октябре Песков заявлял, что перспективы встречи российского и украинского лидеров пока не просматриваются.

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