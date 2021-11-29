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В Кремле заявили, что не занимаются подготовкой встречи Зеленского и Путина

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:52

Пресс-секретарь президента России заявил, что в РФ не ведется подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь на вопрос о подготовке встречи двух президентов: "Нет, на данный момент не ведется".

Детали: В октябре Песков заявлял, что перспективы встречи российского и украинского лидеров пока не просматриваются.

Что предшествовало:

  • На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен публично сказать, что "мы не планируем, Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину"".
  • "Не хотите встречи – давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабное вторжение в Украину", – подчеркнул Зеленский.
  • Он также заявил, что Украина передала РФ через Турцию полностью верифицированный список на обмен. "Список передан Турции. Недавно я разговаривал с Эрдоганом, он встречался с президентом РФ, и на уровне контактных групп этот список передали РФ. Он просил за всех, но упор был на крымских татар. Ответа пока нет", - сказал Зеленский.

Темы: ПутинЗеленскийРосcияУкраина
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