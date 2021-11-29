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Кремль відмовився коментувати участь Ердогана у переговорах щодо обміну полоненими з Україною

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:45
Кремль відмовився коментувати участь Ердогана у переговорах щодо обміну полоненими з Україною
фото тасс

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну список осіб, які утримуються і підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

"Я залишаю без коментарів це повідомлення", - сказав Пєсков.

Про передачу списку до Москви через Ердогана Зеленський заявив на пресмарафоні 26 листопада. За його словами, турецький президент уже передав цей список російській стороні. Путін та Ердоган востаннє зустрічалися 29 вересня у Сочі.

Пєсков заявив, що єдиною базою для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яку Кремль називає "внутрішньоукраїнським конфліктом", залишаються Мінські угоди.

Нагадаємо, Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.

26 листопада Зеленський на пресмарафоні заявив, що не погодився на спецоперацію з затримання "вагнерівців" влітку 2020 року, бо вона, зокрема, загрожувала стосункам із Туреччиною, тоді як Ердоган його дуже підтримує і вони відверто говорять про важливі речі.

"Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, такі речі! Як він нам допомагає! Я б ніколи не в'їхав у цю стіну", – сказав він.

Зеленський також розповів, що передав списки полонених не лише США, але й Туреччині – а Ердоган передав їх Путіну, але реакції ще не було. Президент заявив, що не проти, щоб про обмін із Росією говорили без участі України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЕрдоганПутін
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