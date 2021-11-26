Зеленський заявив, що не погодився на план Бурби з "вагнерівцями" і що соромно за розвідку

Президент Володимир Зеленський розповів про ключову розмову з колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою щодо спецоперації з затримання вагнерівців, після якої зрозумів, що її дозволяти не можна.

Джерело: Зеленський на пресмарафоні у Києві

Пряма мова: "Приходить товариш Бурба... і розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, я йому прямо його задав: "Турецькі авіалінії – Ердоган має знати? – Ні. – Зрозумів".



Я не хочу вдаватися в подробиці, що я не вірю, що це наша операція, у мене відчуття, що нас втягують. Я кажу: "Хочу знати. Літак турецьких авіалінії, що вилітає з Мінська, – там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини і не лише, більше ста людей. Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні, у мене запитання: а якщо бойовики захоплять цей літак – може бути? Може. А може бути таке, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Навіть краще: ми звинуватимо в цьому інших (нібито відповів Бурба – УП).

Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана детально, я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди".

Деталі: За словами Зеленського, коли Бурба вийшов із Офісу президента, він сказав, що після Америки Бурба хоче посварити Зеленського з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і втягнути Україну у величезний скандал із Туреччиною.

Пряма мова: "Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, такі речі! Як він нам допомагає! Я б ніколи не в'їхав у цю стіну.

Тому я й кажу: ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було.

Не літаком, автобусом вони заїхали до Мінська, їх поселили до санаторію біля Лукашенка. Коли він (Бурба – УП) зрозумів, що його ідеї були хлопнуті й розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію через засоби масової інформації України. Він її злив.

Я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Ось і все.

Секретар йому щось сказав? Усі мої розпорядження письмові! Яке розпорядження? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? У нього немає повноважень. Як він його слухався (Бурба Єрмака – УП)?".

Деталі: Президент сказав журналісту Савіку Шустеру, що йому просто набридла ця історія, і коли ЗМІ почали "захищати таких людей" – виходить відверта розмова.

Пряма мова Зеленського: "Я вам не кажу, як росіяни відреагували на це, яку інформацію я отримав, як вони раділи, як вони нас "удєлалі". Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, "видатних розвідників України". Мені соромно. Ми були слабкими у цій операції. Ось за що мені соромно і що справді відбувалося".

Передісторія:

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.

У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".

Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

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