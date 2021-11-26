Зеленський заявив, що не погодився на план Бурби з "вагнерівцями" і що соромно за розвідку
Президент Володимир Зеленський розповів про ключову розмову з колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою щодо спецоперації з затримання вагнерівців, після якої зрозумів, що її дозволяти не можна.
Джерело: Зеленський на пресмарафоні у Києві
Пряма мова: "Приходить товариш Бурба... і розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, я йому прямо його задав: "Турецькі авіалінії – Ердоган має знати? – Ні. – Зрозумів".
Я не хочу вдаватися в подробиці, що я не вірю, що це наша операція, у мене відчуття, що нас втягують. Я кажу: "Хочу знати. Літак турецьких авіалінії, що вилітає з Мінська, – там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини і не лише, більше ста людей. Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні, у мене запитання: а якщо бойовики захоплять цей літак – може бути? Може. А може бути таке, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Навіть краще: ми звинуватимо в цьому інших (нібито відповів Бурба – УП).
Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана детально, я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди".
Деталі: За словами Зеленського, коли Бурба вийшов із Офісу президента, він сказав, що після Америки Бурба хоче посварити Зеленського з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і втягнути Україну у величезний скандал із Туреччиною.
Пряма мова: "Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, такі речі! Як він нам допомагає! Я б ніколи не в'їхав у цю стіну.
Тому я й кажу: ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було.
Не літаком, автобусом вони заїхали до Мінська, їх поселили до санаторію біля Лукашенка. Коли він (Бурба – УП) зрозумів, що його ідеї були хлопнуті й розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію через засоби масової інформації України. Він її злив.
Я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Ось і все.
Секретар йому щось сказав? Усі мої розпорядження письмові! Яке розпорядження? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? У нього немає повноважень. Як він його слухався (Бурба Єрмака – УП)?".
Деталі: Президент сказав журналісту Савіку Шустеру, що йому просто набридла ця історія, і коли ЗМІ почали "захищати таких людей" – виходить відверта розмова.
Пряма мова Зеленського: "Я вам не кажу, як росіяни відреагували на це, яку інформацію я отримав, як вони раділи, як вони нас "удєлалі". Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, "видатних розвідників України". Мені соромно. Ми були слабкими у цій операції. Ось за що мені соромно і що справді відбувалося".
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
- У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
- Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
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