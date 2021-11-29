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Кремль отказался комментировать участие Эрдогана в переговорах по обмену пленными с Украиной

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:45
Кремль отказался комментировать участие Эрдогана в переговорах по обмену пленными с Украиной
фото тасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину список удерживаемых и подлежащих обмену через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"Я оставляю без комментариев это сообщение", – сказал Песков.

О передаче списка в Москву через Эрдогана Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября. По его словам, турецкий президент уже передал этот список российской стороне. Путин и Эрдоган последний раз встречались 29 сентября в Сочи.

Песков заявил, что единственной базой для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, которую Кремль называет "внутриукраинским конфликтом", остаются Минские соглашения.

Напомним, Эрдоган заявил о готовности его страны внести вклад в урегулирование напряженности между Украиной и РФ.

26 ноября Зеленский на пресс-марафоне заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" летом 2020 года, потому что она, в частности, угрожала отношениям с Турцией, тогда как Эрдоган его очень поддерживает и они откровенно говорят о важных вещах.

"Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверями, такие вещи! Как он нам помогает! Я бы никогда не въехал в эту стену", – сказал он.

Зеленский также рассказал, что передал списки пленных не только США, но и Турции – а Эрдоган передал их Путину, но реакции еще не последовало. Президент заявил, что не против, чтобы об обмене с Россией говорили без участия Украины.

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Темы: ЭрдоганПутин
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