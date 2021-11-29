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Стан українського в'язня Кремля Дудки суттєво погіршився – омбудсмен

Понеділок, 29 листопада 2021, 17:18
Стан українського в'язня Кремля Дудки суттєво погіршився – омбудсмен
Володимир Дудка, Фото: Facebook-сторінка його сина Іллі

Стан здоров’я незаконно засудженого Росією до 14 років колонії громадянина України Володимира Дудки суттєво погіршився.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Володимир упродовж місяця перебуває у медичній частині "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю", втім лікування антибіотиками не має позитивної динаміки. Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску".

Деталі: За словами Денісової, рідні можуть передавати Володимиру життєво необхідні ліки лише раз на кілька місяців.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою "невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу".

Також українська омбудсменка закликає міжнародну спільноту, дипломатів та представників правозахисних організацій посилити моніторинг додержання прав українців, які перебувають у неволі країни-окупанта, та застосувати "всі можливі важелі впливу задля якнайшвидшого повернення всіх українських політв’язнів додому".

Передісторія: Ще у 2016 році ФСБ РФ заявила про затримання в Севастополі нібито "українських диверсантів". Серед затриманих був і Володимир Дудка.

Українська правда
Теми: політв'язніРосіяздоров'я
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