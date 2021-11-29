Состояние украинского узника Кремля Дудки существенно ухудшилось – омбудсмен

Состояние здоровья незаконно приговоренного Россией к 14 годам колонии гражданина Украины Владимира Дудки существенно ухудшилось.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Владимир на протяжении месяца находится в медицинской части "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю", однако лечение антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления".

Детали: По словам Денисовой, родные могут передавать Владимиру жизненно необходимые лекарства только раз в несколько месяцев.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием "безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины – предоставить надлежащую медицинскую помощь".

Также украинский омбудсмен призвала международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинцев, находящихся в неволе страны-оккупанта, и задействовать "все возможные рычаги влияния для скорейшего возвращения всех украинских политзаключенных домой".

Предыстория: Еще в 2016 году ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе якобы "украинских диверсантов". Среди задержанных был Владимир Дудка.