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Состояние украинского узника Кремля Дудки существенно ухудшилось – омбудсмен

Понедельник, 29 ноября 2021, 17:18
Состояние украинского узника Кремля Дудки существенно ухудшилось – омбудсмен
Владимир Дудка, Фото: Facebook-страница его сына Ильи

Состояние здоровья незаконно приговоренного Россией к 14 годам колонии гражданина Украины Владимира Дудки существенно ухудшилось.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Владимир на протяжении месяца находится в медицинской части "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю", однако лечение антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления".

Детали: По словам Денисовой, родные могут передавать Владимиру жизненно необходимые лекарства только раз в несколько месяцев.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием "безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины – предоставить надлежащую медицинскую помощь".

Также украинский омбудсмен призвала международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинцев, находящихся в неволе страны-оккупанта, и задействовать "все возможные рычаги влияния для скорейшего возвращения всех украинских политзаключенных домой".

Предыстория: Еще в 2016 году ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе якобы "украинских диверсантов". Среди задержанных был Владимир Дудка.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияздоровье
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