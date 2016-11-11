ЗМІ дізналися, хто виявився третім "диверсантом", затриманим в Криму

Третім заарештованим в Криму може виявитися член Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання ветеранів розвідки України", капітан 2 рангу запасу Володимир Дудка.

Про це повідомляє QirimInfo.

"У ЗМІ було опубліковано список заарештованих, де фігурувало прізвище третього затриманого Дудко. Про те, що справжнє прізвище затриманого найімовірніше Дудка, повідомив журналіст Олександр Янковський в Facebook", - пише видання.

Було знайдено профіль в "Одноклассниках" жителя Севастополя з прізвищем Дудка і такими ж ініціалами, як і у затриманого третього "диверсанта".

Його син після спроби зв'язатися з ним заблокував повідомлення. Син затриманого не вийшов в четвер на роботу і цілий день не брав слухавку. Про це повідомив його роботодавець. Друзі сина Дудки також розповіли, що він вже другий день поспіль "не виходить на контакт".

Арешт Володимира Дудки QirimInfo підтвердили інші родичі.

За інформацією з відкритих джерел, він був капітаном корабля радіоелектронної розвідки "Юпітер" в 1997 - 2001 роках, а в 2013-му став членом регіональної громадської приймальні міністра оборони Павла Лебедєва в Севастополі.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

Заяви про "диверсантів" пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Згодом ФСБ оприлюднила відео, на якому нібито зафіксоване затримання так званих "українських диверсантів" у Криму. На запису використали "візитку яроша"

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Вперше це сталося влітку 2016 року. Тоді Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

Оксана Коваленко, УП