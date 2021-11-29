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Унаслідок обстрілів російських бойовиків на Сході понад 1000 людей позбавлено електрики

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:29
Унаслідок обстрілів російських бойовиків на Сході понад 1000 людей позбавлено електрики
Ілюстративне фото з медіацентру компанії "ДТЕК"

Російські бойовики пошкодили обстрілами електромережі в Станиці Луганській та селі Малиновому, внаслідок чого понад 1000 мешканців лишились без світла.

Джерело: повідомлення в facebook ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"

Деталі: За повідомленням комунальників, електрики позбавлено 1185 абонентів.

Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.

Що було раніше: 29 листопада російські бойовики обстріляли з мінометів населені пункти Станиця Луганська та Старий Айдар, прилеглі до лінії зіткнення.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаЛуганська область
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