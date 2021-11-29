Унаслідок обстрілів російських бойовиків на Сході понад 1000 людей позбавлено електрики
Понеділок, 29 листопада 2021, 18:29
Російські бойовики пошкодили обстрілами електромережі в Станиці Луганській та селі Малиновому, внаслідок чого понад 1000 мешканців лишились без світла.
Джерело: повідомлення в facebook ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"
Деталі: За повідомленням комунальників, електрики позбавлено 1185 абонентів.
Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.
Що було раніше: 29 листопада російські бойовики обстріляли з мінометів населені пункти Станиця Луганська та Старий Айдар, прилеглі до лінії зіткнення.
Українська правда