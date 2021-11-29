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Из-за обстрелов российских боевиков на Востоке более 1000 людей лишились электричества

Понедельник, 29 ноября 2021, 19:29
Иллюстративное фото из медиа-центра компании ДТЭК

Российские боевики повредили обстрелами электросети в Станице Луганской и селе Малиновом, в результате чего более 1000 жителей остались без света.

Источник: сообщение на facebook-странице ООО "Луганское энергетическое объединение"

Детали: По сообщению коммунальщиков, электричества лишены 1185 абонентов.

Поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра.

Что было раньше: 29 ноября российские боевики обстреляли из минометов населенные пункты Станица Луганская и Старый Айдар, прилегающие к линии соприкосновения.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаЛуганская область
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