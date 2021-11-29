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Російські бойовики поранили українського військового на Сході

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:17
Російські бойовики поранили українського військового на Сході
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські незаконні формування від початку доби 29 листопада шість разів порушили режим припинення вогню на Сході, зокрема завдавши поранення українському військовослужбовцю.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС, facebook військово-цивільної адміністрації міста Щастя

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2  з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Деталі: Окупаційні війська застосували автоматичні станкові гранатомети в напрямку Світлодарська та Старогнатівки.

Біля Новоолександрівки та Новолуганського обстріли велися з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З мінометів 122 та 120 мм, відповідно, російські бойовики обстріляли населені пункти Станицю Луганську та Старий Айдар. 

Військово-цивільна адміністрація міста Щастя не виключає повторних обстрілів і просить мешканців не пересуватися вулицями своїх населених пунктів.

Передісторія: 

Неділя 28 листопада в зоні проведення операції Об’єднаних сил минула без порушень режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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