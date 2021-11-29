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Російські бойовики поранили українського військового на Сході

Понеділок, 29 листопада 2021, 17:17
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські незаконні формування від початку доби 29 листопада шість разів порушили режим припинення вогню на Сході, зокрема завдавши поранення українському військовослужбовцю.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС, facebook військово-цивільної адміністрації міста Щастя

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2  з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Деталі: Окупаційні війська застосували автоматичні станкові гранатомети в напрямку Світлодарська та Старогнатівки.

Біля Новоолександрівки та Новолуганського обстріли велися з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З мінометів 122 та 120 мм, відповідно, російські бойовики обстріляли населені пункти Станицю Луганську та Старий Айдар. 

Військово-цивільна адміністрація міста Щастя не виключає повторних обстрілів і просить мешканців не пересуватися вулицями своїх населених пунктів.

Передісторія: 

Неділя 28 листопада в зоні проведення операції Об’єднаних сил минула без порушень режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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