Російські бойовики поранили українського військового на Сході
Російські незаконні формування від початку доби 29 листопада шість разів порушили режим припинення вогню на Сході, зокрема завдавши поранення українському військовослужбовцю.
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС, facebook військово-цивільної адміністрації міста Щастя
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".
Деталі: Окупаційні війська застосували автоматичні станкові гранатомети в напрямку Світлодарська та Старогнатівки.
Біля Новоолександрівки та Новолуганського обстріли велися з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
З мінометів 122 та 120 мм, відповідно, російські бойовики обстріляли населені пункти Станицю Луганську та Старий Айдар.
Військово-цивільна адміністрація міста Щастя не виключає повторних обстрілів і просить мешканців не пересуватися вулицями своїх населених пунктів.
Передісторія:
Неділя 28 листопада в зоні проведення операції Об’єднаних сил минула без порушень режиму припинення вогню.