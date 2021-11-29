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У Талібані "згодні" з тим, що Крим належить Росії

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:01
У Талібані згодні з тим, що Крим належить Росії
Забіхулла Муджахид. Фото: Getty Images

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан", що керує Афганістаном, вважає, що Кримський півострів належить Російській Федерації.

Джерело: інтерв’ю речника організації Забіхулли Муджахіда російському виданню Octagon Media

Пряма мова Муджахіда: "Ми на боці людей, які мешкають у Криму, і треба слухати, чого вони хочуть, тому що люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити в Росії, ми з ними згоді"

Деталі: Водночас, речник Талібану додав, що вони не хочуть, щоб Росія воювала з будь-якою країною в регіоні, і занепокоєні можливим ризиком війни через Кримський півострів.

Що було раніше: Уряд Талібану в жовтні налагодив робочі контакти з Кремлем.

Українська правда

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Теми: ТалібанКримАфганістанРосія
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