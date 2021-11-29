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В Талибане "согласны" с тем, что Крым принадлежит России

Понедельник, 29 ноября 2021, 19:01
В Талибане согласны с тем, что Крым принадлежит России
Забихулла Муджахид. Фото: Getty Images

Радикальная исламистская группировка "Талибан", управляющая Афганистаном, считает, что Крымский полуостров принадлежит Российской Федерации.

Источник: интервью спикера организации Забихуллы Муджахида российскому изданию Octagon Media

Прямая речь Меджахида: "Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними".

Детали: В то же время, представитель Талибана добавил, что они не хотят, чтобы Россия воевала с любой страной в регионе, и обеспокоены возможным риском войны за Крымский полуостров.

Что было раньше: Правительство Талибана в октябре наладило рабочие контакты с Кремлем.

Украинская правда

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Темы: ТалибанКрымАфганистанРосcия
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