Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Понеділок, 29 листопада 2021, 22:35
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.
Джерело: указ, оприлюднений на сайті Офісу президента
Деталі: Причини звільнення не названо.
Довідково: Зеленський призначив Руснака начальником контррозвідки в СБУ у вересні 2019 року. У 2020 році президент присвоїв йому військове звання генерал-майора СБУ.
Що було раніше: На пресконференції 26 листопада Зеленський сказав, що йому "соромно" за недостатню фаховість дій української контррозвідки під час операції із затримання так званих "ваґнерівців".
Українська правда