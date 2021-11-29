Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.

Джерело: указ, оприлюднений на сайті Офісу президента

Деталі: Причини звільнення не названо.

Довідково: Зеленський призначив Руснака начальником контррозвідки в СБУ у вересні 2019 року. У 2020 році президент присвоїв йому військове звання генерал-майора СБУ.

Що було раніше: На пресконференції 26 листопада Зеленський сказав, що йому "соромно" за недостатню фаховість дій української контррозвідки під час операції із затримання так званих "ваґнерівців".