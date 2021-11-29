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Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Понедельник, 29 ноября 2021, 21:35
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Источник: указ, опубликованный на сайте Офиса президента

Детали: Причины увольнения не названы.

Справка: Зеленский назначил Руснака начальником контрразведки СБУ в сентябре 2019 года. В 2020 году президент присвоил ему военное звание генерал-майора СБУ.

Что было раньше: На пресс-конференции 26 ноября Зеленский сказал, что ему "стыдно" за то, как украинская контрразведка оказалась не готовой и не достаточно профессиональной во время операции по задержанию вагнеровцев.

Украинская правда

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