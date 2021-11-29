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Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч"

Понеділок, 29 листопада 2021, 22:57
Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду Золотий м’яч
Ліонель Мессі із "Золотим м'ячем" у 2021 році. ФОто: Getty Images

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч".

Джерело: BBC Sport

Деталі: Мессі, який наразі є нападником у футбольну клубі "Парі Сен-Жермен" встановив рекорд із здобуття цієї нагороди сім разів. 

Церемонія нагородження пройшла в Парижі.

Довідково: Премію вручають найкращому футболістові світу за версією France Football.

Що було раніше: Цього року Мессі вперше виграв трофей, граючи за збірну Аргентини.

Українська правда

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Теми: футболспорт
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