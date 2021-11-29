Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч"
Понеділок, 29 листопада 2021, 23:57
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч".
Джерело: BBC Sport
Деталі: Мессі, який наразі є нападником у футбольну клубі "Парі Сен-Жермен" встановив рекорд із здобуття цієї нагороди сім разів.
Церемонія нагородження пройшла в Парижі.
Довідково: Премію вручають найкращому футболістові світу за версією France Football.
Що було раніше: Цього року Мессі вперше виграв трофей, граючи за збірну Аргентини.
Українська правда