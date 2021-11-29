Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч"
Понедельник, 29 ноября 2021, 22:57
Аргентинский футболист Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч".
Источник: BBC Sport
Детали: Месси, который является нападающим в футбольном клубе "Пари Сен-Жермен", установил рекорд по получению этой награды семь раз.
Церемония награждения прошла в Париже.
Премию вручают лучшему футболисту мира по версии France Football.
Что было раньше: В этом году Месси впервые выиграл трофей, играя за сборную Аргентины.
Украинская правда