Аргентинский футболист Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч".

Источник: BBC Sport

Детали: Месси, который является нападающим в футбольном клубе "Пари Сен-Жермен", установил рекорд по получению этой награды семь раз.

Церемония награждения прошла в Париже.

Премию вручают лучшему футболисту мира по версии France Football.

Что было раньше: В этом году Месси впервые выиграл трофей, играя за сборную Аргентины.