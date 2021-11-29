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Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч"

Понедельник, 29 ноября 2021, 22:57
Лионель Месси в седьмой раз получил награду Золотой мяч

Аргентинский футболист Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч".

Источник: BBC Sport

Детали: Месси, который является нападающим в футбольном клубе "Пари Сен-Жермен", установил рекорд по получению этой награды семь раз.

Церемония награждения прошла в Париже.

Премию вручают лучшему футболисту мира по версии France Football.

Что было раньше: В этом году Месси впервые выиграл трофей, играя за сборную Аргентины.

Украинская правда

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Темы: футболспорт
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