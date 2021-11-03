Війна на Донбасі: Окупанти 7 разів порушували "тишу", використовували заборонену зброю

2 листопада з боку окупантів на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню, з них двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог двічі стріляв з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Майорська окупанти двічі дистанційно мінували території ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова натяжної дії).

Як повідомляється, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: 2 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.