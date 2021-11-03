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Війна на Донбасі: Окупанти 7 разів порушували "тишу", використовували заборонену зброю

Середа, 3 листопада 2021, 07:23
STR/AFP via Getty Images

2 листопада  з боку окупантів на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню, з них двічі -  з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог двічі стріляв з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Майорська окупанти двічі дистанційно мінували території ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова натяжної дії).

Як повідомляється, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: 2 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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