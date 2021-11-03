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Вакцинація в Україні: кількість щеплень за добу наблизилася до рекорду

Середа, 3 листопада 2021, 07:51
Вакцинація в Україні: кількість щеплень за добу наблизилася до рекорду
фото: КМДА

Протягом дня 2 листопада щеплення проти коронавірусу зробили понад 310 тисяч українців, що коливається у межах рекордів від початку кампанії з вакцинації.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу 310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

У МОЗ нагадують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо: Протягом дня 29 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили понад 317 тисяч українців, що є найбільшою кількістю від початку кампанії з вакцинації.

Тим часом вранці 3 листопада у столиці на площі біля Верховної Ради розпочався марш за права або так званий марш "антивакцинаторів".

Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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