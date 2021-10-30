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В Україні – рекорд ковід-щеплень за добу

Субота, 30 жовтня 2021, 08:58
Вакцинація проти коронавірусу, фото getty images

Протягом дня 29 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили понад 317 тисяч українців, що є найбільшою кількістю від початку кампанії з вакцинації.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Повідомляється, що 317 209 осіб отримали ковід-щеплення у п'ятницю. З урахуванням цього одну дозу вакцини вже отримали більше 10 млн громадян.

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини. Загалом проведено 17,4 млн щеплень".

Нагадаємо:

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяМОЗ


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