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У Києві рекорд захворювань та смертей від коронавірусу другий день поспіль

Середа, 3 листопада 2021, 08:30
У Києві рекорд захворювань та смертей від коронавірусу другий день поспіль
фото: Ельдар Сарахман, уп

2 листопада в Києві зареєстрували 2024 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 69 смертей від неї – це рекорд у столиці з початку пандемії Covid-19. 

Джерело: дані МОЗ, Коронавірус Інфо

Деталі: У Києві за добу найбільша кількість підтверджених заражень в Україні.

За столицею йдуть Дніпропетровська (1935) та Одеська (1858) області.

Смертей у Києві теж найбільше в Україні – 69. За ним – Черкаська та Одеська області (по 46).

Нагадаємо: Цього ж дня, 2 листопада, в Україні зафіксували рекорд госпіталізацій від covid за добу.

Тим часом у столиці на площі біля Верховної Ради розпочався марш за права або так званий марш "антивакцинаторів".

Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.

Українська правда

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