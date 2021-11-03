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Довибори у Раду: на обох округах порахували голоси – перемогли "слуги"

Середа, 3 листопада 2021, 09:31
Довибори у Раду: на обох округах порахували голоси – перемогли слуги
зеленський та войцехівський, фото ОП

На виборчому окрузі №197, що на Черкащині, порахували усі голоси – переміг Войцехівський Віталій.

Джерело: ЦВК

Деталі: Кандидат від "Слуги народу" набрав 46,95% голосів виборців – за нього голосували майже 15,5 тисяч людей.

На другому місці самовисуванець Владислав Голуб набрав 25,44% підтримки.

Експолітв’язень Роман Сущенко від "ЄС" набрав 8,4%.

 

На виборчому окрузі №184 на Херсонщині також переміг кандидат від партії влади Сергій Козир, набравши 64,38%.

Нагадаємо: За 10 днів до виборів президент Володимир Зеленський з Войцехівським оглядав Золотоношу.

30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка, якого призначили главою Черкаської ОДА.

Українська правда

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Теми: ЦВКЧеркаська областьСлуга народу
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