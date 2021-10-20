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За 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

Середа, 20 жовтня 2021, 17:44
фото: офіс президента

У Золотоношу, мер якої 31 жовтня балотується від "Слуги народу" на довиборах у Раду, приїхав президент Володимир Зеленський, щоб оглянути басейн у гімназії.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський повідомив, що після спорудження цього басейну в гімназії імені Скляренка, наступного року планується розпочати реконструкцію будівлі. За його словами, там буде "спортивний майданчик для дітей і школа".

У Золотоноші президенту також відзвітували про перебіг "Великого будівництва" на Черкащині.

На фото біля президента – кандидат від "слуг народу" та мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Довідково: Це вже не вперше, коли Зеленський "працює" з кандидатами безпосередньо перед виборами.

25 березня, за 3 дні перед довиборами у Раду Зеленський провів нараду щодо COVID-вакцинації в регіоні, на яку запросив кандидата у парламент від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

На сайті президента потім написали, що Вірастюк "порушив питання компенсації збитків малому та мікробізнесу" через карантин.

Передісторія: 20 жовтня Зеленський заявив, що у 2022 році в Черкаській області почнуть будувати Льодову арену, реставрувати три замки, а за два роки закінчать ремонт основних доріг області.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Черкаська областьЗеленськийСлуга народуВерховна Радавибори


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