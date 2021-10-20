За 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу
У Золотоношу, мер якої 31 жовтня балотується від "Слуги народу" на довиборах у Раду, приїхав президент Володимир Зеленський, щоб оглянути басейн у гімназії.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зеленський повідомив, що після спорудження цього басейну в гімназії імені Скляренка, наступного року планується розпочати реконструкцію будівлі. За його словами, там буде "спортивний майданчик для дітей і школа".
У Золотоноші президенту також відзвітували про перебіг "Великого будівництва" на Черкащині.
На фото біля президента – кандидат від "слуг народу" та мер Золотоноші Віталій Войцехівський.
Довідково: Це вже не вперше, коли Зеленський "працює" з кандидатами безпосередньо перед виборами.
25 березня, за 3 дні перед довиборами у Раду Зеленський провів нараду щодо COVID-вакцинації в регіоні, на яку запросив кандидата у парламент від "Слуги народу" Василя Вірастюка.
На сайті президента потім написали, що Вірастюк "порушив питання компенсації збитків малому та мікробізнесу" через карантин.
Передісторія: 20 жовтня Зеленський заявив, що у 2022 році в Черкаській області почнуть будувати Льодову арену, реставрувати три замки, а за два роки закінчать ремонт основних доріг області.
Нагадаємо:
- 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.
- 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка, якого призначили главою Черкаської ОДА.
- "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати буде Войцехівський.