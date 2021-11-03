Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський подав до Ради кандидатуру нового міністра оборони

Середа, 3 листопада 2021, 14:52
Олексій Резніков. фото МінТОТ

Парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого нині віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Пряма мова: "До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України".

Що передувало: Верховна Рада 341 голосом звільнила з посади очільника Міноборони Андрія Тарана.

Нагадаємо: Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія казав, що Резнікова висунуть на посаду міністра оборони, оскільки він "заробив хорошу репутацію серед міжнародних партнерів".

При цьому глава фракції зазначав, що у нинішнього керівника Міноборони Андрія Тарана "є скарги на стан здоров'я в тому числі".

Українська правда
Теми: МіноборониКабінет міністрівЗеленськийВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер керівник київського театру на Подолі Віталій Малахов

Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів

фото У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

відео У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами

фотоПутін та Лукашенко закріпили свій союз декретом

фото У водія вперше забрали авто за несплачені штрафи

Усі новини...
Міноборони
Нардепи звільнили міністра оборони Тарана
У Міноборони назвали кількість російських військ біля кордону України: 90 тисяч
Таран подав у відставку з посади міністра оборони
Останні новини
04:46
США готові заплатити $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов’язаних з РФ
03:48
"Ми будемо їх нарощувати" – Генштаб про безпілотники Bayraktar
02:49
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли КПВВ
01:55
Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди" – "Схеми"
01:10
За місяць в Європі covid-захворюваність зросла на 55%
00:35
Помер керівник київського театру на Подолі Віталій Малахов
00:16
Київ випустив облігацій на 300 мільйонів
00:05
Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження
23:47
Головне з закордоння: таблетки від COVID, помилування Саакашвілі, "червона зона" для України
23:41
В Україні з’явиться фонд для підтримки кредитування малих аграріїв
Усі новини...