Зеленський подав до Ради кандидатуру нового міністра оборони

Парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого нині віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Пряма мова: "До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України".

Що передувало: Верховна Рада 341 голосом звільнила з посади очільника Міноборони Андрія Тарана.

Нагадаємо: Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія казав, що Резнікова висунуть на посаду міністра оборони, оскільки він "заробив хорошу репутацію серед міжнародних партнерів".

При цьому глава фракції зазначав, що у нинішнього керівника Міноборони Андрія Тарана "є скарги на стан здоров'я в тому числі".