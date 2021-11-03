Рада звільнила віцепрем’єра Резнікова
Середа, 3 листопада 2021, 13:38
Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
Джерело: засідання парламенту 3 листопада
Деталі: За таке рішення проголосували 329 депутатів.
Передісторія:
- 1 листопада Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.
- За даними джерел "Української правди", команда президента хотіла призначити Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а його у Кабміні замінити нардепом Іриною Верещук.
- Фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Резнікова – на міністра оборони.
Ірина Балачук, УП