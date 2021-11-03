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Рада звільнила віцепрем’єра Резнікова

Середа, 3 листопада 2021, 13:38
Фото minre.gov.ua

Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Джерело: засідання парламенту 3 листопада  

Деталі: За таке рішення проголосували 329 депутатів.

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаКабінет міністрівМінТОТзвільнення


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