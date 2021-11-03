Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нардепи звільнили міністра оборони Тарана

Середа, 3 листопада 2021, 14:06
Андрій Таран. фото Міноборони

Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони Андрія Тарана за його заявою.

Джерело: засідання парламенту 3 листопада  

Деталі: За відповідне рішення проголосував 341 нардеп.

Питання розглядали за скороченою процедурою. Самого міністра не заслуховували.

Було сказано, що профільний комітет Ради на засіданні 3 листопада розглянув заяву Тарана про відставку та підтримав її.

У "Слузі народу" раніше повідомляли, що Тарана замінять на віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, якого увільнили від вищезгаданої посади на засіданні 3 листопада.

Передісторія:

  • В Андрія Тарана був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку голови Генштабу і міністра оборони.
  • У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав Тарана професійною людиною і професійним військовим, який перебуває "на своєму місці".
  • В Офісі президента довший час переконували, що запитань до Тарана немає.

Читайте також: Кабмін із кількома змінними. Кого Зеленський вижене з уряду

Українська правда
Теми: МіноборонивідставкаВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Третьякову вигнали з Ради на 5 засідань через "ворога Полякова"

В ЄС погодили вилучення України з "зеленого списку" наступного тижня - ЗМІ

СБУ викрила полковника ЗСУ з громадянством РФ, який збирав таємні військові документи

ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

Через наплив авто в Києві стався збій у роботі громадського транспорту

Головні новини четверга і ночі: Лерос і Зеленський, "антивакцинатори" у Раді

Усі новини...
Міноборони
У Міноборони назвали кількість російських військ біля кордону України: 90 тисяч
Таран подав у відставку з посади міністра оборони
Кабмін з кількома змінними. Кого Зеленський вижене з уряду
Останні новини
12:56
В окупованому Криму знову антирекорд захворюваності на Covid
12:44
Родичі штурмували Covid-лікарню на Миколаївщині: МОЗ відряджає високопосадовця
12:40
фотоРозкрадання на ремонті школи: у Києві знову обшуки у комунальників
12:40
Ляшко розповів, коли буде доступна бустерна доза covid-вакцини
12:38
У Helsi розповіли, як, коли і де вакцинувати дитину проти COVID-19
12:35
Суд Нідерландів відправив на перегляд рішення про виплату РФ $50 млрд акціонерам ЮКОСу
12:28
В суботу Україну накриє туман
12:15
У газосховищах достатньо газу для проходження опалювального сезону – міністр
12:14
В Україні буде помірно тепло, місцями дощі та мокрий сніг
12:12
Кулеба про виключення України з "зеленого списку" ЄС: "тотального закриття кордонів не буде"
Усі новини...