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Нардепи звільнили міністра оборони Тарана

Середа, 3 листопада 2021, 13:06
Нардепи звільнили міністра оборони Тарана
Андрій Таран. фото Міноборони

Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони Андрія Тарана за його заявою.

Джерело: засідання парламенту 3 листопада  

Деталі: За відповідне рішення проголосував 341 нардеп.

Питання розглядали за скороченою процедурою. Самого міністра не заслуховували.

Було сказано, що профільний комітет Ради на засіданні 3 листопада розглянув заяву Тарана про відставку та підтримав її.

У "Слузі народу" раніше повідомляли, що Тарана замінять на віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, якого увільнили від вищезгаданої посади на засіданні 3 листопада.

Передісторія:

  • В Андрія Тарана був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку голови Генштабу і міністра оборони.
  • У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав Тарана професійною людиною і професійним військовим, який перебуває "на своєму місці".
  • В Офісі президента довший час переконували, що запитань до Тарана немає.

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Українська правда

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Теми: МіноборонивідставкаВерховна Рада
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