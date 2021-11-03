Поліція не побачила порушень на марші "антивакцинаторів"
Поліція відзвітувала про завершення заходів у центрі Києва, які пов’язані з маршем за права або так званим маршем "антивакцинаторів".
Джерело: поліція Києва
Деталі: У поліції повідомили, що під час маршу правопорушень не зафіксовано.
На місці працювали, окрім поліції, вибухотехніки, поліція діалогу та військові Нацгвардії.
Раніше у МОЗ пояснювали, що люди в "червоній" зоні повинні носити маску вулиці лише за умови, якщо не можна зберегти дистанцію.
Речниця поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі УП повідомила, що якщо ця акція у "червоній" зоні карантину санкціонована, то на неї є відповідний дозвіл органів місцевого самоврядування Києва.
"Українська правда" звернулася до КМДА за коментарем, чи був марш санкціонованим, і чи вимагали від організаторів якихось протиепідеміологічних заходів.
Upd: У КМДА розповіли УП, що надавали дозвіл на проведення цього зібрання.
Разом із тим мерія покладає відповідальність за дотримання карантинних вимог на організаторів маршу "антивакцинаторів", а контроль за їх дотриманням – на правоохоронні органи.
Нагадаємо:
- 3 листопада у столиці на площі біля Верховної Ради пройшов марш за права або так званий марш "антивакцинаторів".
- Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.