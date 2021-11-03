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Поліція не побачила порушень на марші "антивакцинаторів"

Середа, 3 листопада 2021, 15:45
фото: Ельдар сарахман, уп

Поліція відзвітувала про завершення заходів у центрі Києва, які пов’язані з маршем за права або так званим маршем "антивакцинаторів".

Джерело: поліція Києва

Деталі: У поліції повідомили, що під час маршу правопорушень не зафіксовано.

На місці працювали, окрім поліції, вибухотехніки, поліція діалогу та військові Нацгвардії.

Раніше у МОЗ пояснювали, що люди в "червоній" зоні повинні носити маску вулиці лише за умови, якщо не можна зберегти дистанцію.

Речниця поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі УП повідомила, що якщо ця акція у "червоній" зоні карантину санкціонована, то на неї є відповідний дозвіл органів місцевого самоврядування Києва.

"Українська правда" звернулася до КМДА за коментарем, чи був марш санкціонованим, і чи вимагали від організаторів якихось протиепідеміологічних заходів. 

Upd: У КМДА розповіли УП, що надавали дозвіл на проведення цього зібрання.

Разом із тим мерія покладає відповідальність за дотримання карантинних вимог на організаторів маршу "антивакцинаторів", а контроль за їх дотриманням – на правоохоронні органи.

 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Київмітингивакцинаціякоронавірусполіція


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