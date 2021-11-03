Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада готується призначити 4 міністрів у четвер 

Середа, 3 листопада 2021, 17:54
Рада готується призначити 4 міністрів у четвер 
Фото з Facebook Верховної Ради

У четвер 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради будуть розглянуті кадрові призначення чотирьох міністрів. 

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Йдеться про:

- призначення Резнікова Олексія Юрійовича мністром оборони України;

- призначення Верещук Ірини Андріївни віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

- призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що у четвер о 10:00 у парламенті чекають на президента.

Кандидатуру міністра оборони Олексія Резнікова висунув Володимир Зеленський як головнокомандувач.

Передісторія:

  • Кадрові зміни в Кабінеті міністрів обговорювалися вже два місяці. 
  • 3 листопада Верховна Рада підтримала звільнення міністра екології Романа Абрамовського, відставки першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту призначити Олексія Резнікова міністром оборони, а фракція "Слуга народу" висунула головного митника Павла Рябікіна на міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко з Офісу президента на першу віцепрем’єрку – міністерку економіки, нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
  • Замість Юлії Свириденко заступником голови Офісу президента буде колишній гендиректор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма, повідомив один із високопосадовців у команді президента.
  • Виконання обов'язків міністра захисту доквкілля та природних ресурсів Кабінет міністрів тимчасово поклав на Руслана Стрільця, який був заступником міністра Абрамовського з питань цифрових трансформацій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівкадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: