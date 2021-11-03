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Рада готується призначити 4 міністрів у четвер 

Середа, 3 листопада 2021, 18:54
Фото з Facebook Верховної Ради

У четвер 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради будуть розглянуті кадрові призначення чотирьох міністрів. 

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Йдеться про:

- призначення Резнікова Олексія Юрійовича мністром оборони України;

- призначення Верещук Ірини Андріївни віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

- призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що у четвер о 10:00 у парламенті чекають на президента.

Кандидатуру міністра оборони Олексія Резнікова висунув Володимир Зеленський як головнокомандувач.

Передісторія:

  • Кадрові зміни в Кабінеті міністрів обговорювалися вже два місяці. 
  • 3 листопада Верховна Рада підтримала звільнення міністра екології Романа Абрамовського, відставки першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту призначити Олексія Резнікова міністром оборони, а фракція "Слуга народу" висунула головного митника Павла Рябікіна на міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко з Офісу президента на першу віцепрем’єрку – міністерку економіки, нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
  • Замість Юлії Свириденко заступником голови Офісу президента буде колишній гендиректор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма, повідомив один із високопосадовців у команді президента.
  • Виконання обов'язків міністра захисту доквкілля та природних ресурсів Кабінет міністрів тимчасово поклав на Руслана Стрільця, який був заступником міністра Абрамовського з питань цифрових трансформацій.

Українська правда
Теми: Верховна РадаКабінет міністрівкадри


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