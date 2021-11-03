Рада готується призначити 4 міністрів у четвер
У четвер 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради будуть розглянуті кадрові призначення чотирьох міністрів.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Деталі: Йдеться про:
- призначення Резнікова Олексія Юрійовича мністром оборони України;
- призначення Верещук Ірини Андріївни віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.
Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.
Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що у четвер о 10:00 у парламенті чекають на президента.
Кандидатуру міністра оборони Олексія Резнікова висунув Володимир Зеленський як головнокомандувач.
Передісторія:
- Кадрові зміни в Кабінеті міністрів обговорювалися вже два місяці.
- 3 листопада Верховна Рада підтримала звільнення міністра екології Романа Абрамовського, відставки першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана.
- Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту призначити Олексія Резнікова міністром оборони, а фракція "Слуга народу" висунула головного митника Павла Рябікіна на міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко з Офісу президента на першу віцепрем’єрку – міністерку економіки, нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Замість Юлії Свириденко заступником голови Офісу президента буде колишній гендиректор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма, повідомив один із високопосадовців у команді президента.
- Виконання обов'язків міністра захисту доквкілля та природних ресурсів Кабінет міністрів тимчасово поклав на Руслана Стрільця, який був заступником міністра Абрамовського з питань цифрових трансформацій.