Рада готується призначити 4 міністрів у четвер 

У четвер 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради будуть розглянуті кадрові призначення чотирьох міністрів.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Йдеться про:

- призначення Резнікова Олексія Юрійовича мністром оборони України;

- призначення Верещук Ірини Андріївни віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

- призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що у четвер о 10:00 у парламенті чекають на президента.

Кандидатуру міністра оборони Олексія Резнікова висунув Володимир Зеленський як головнокомандувач.

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