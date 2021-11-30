ЗМІ: Китайська провінція запроваджує систему спостереження за журналістами та іноземцями

В одній з найбільших провінцій Китаю Хенань хочуть запровадити систему спостереження, яку використовуватимуть для відстеження журналістів та іноземних студентів.

Джерело: опубліковані тендерні документи Департаменту громадської безпеки провінції Хенань, розглянуті Reuters

Деталі: У документі докладно описані плани створення системи, яка може збирати окремі файли про осіб, що прибувають до Хенань, з використанням 3000 камер розпізнавання осіб, які підключаються до різних національних та регіональних баз даних. Камери, зазначені в тендерному документі, повинні створити відносно точний файл для людей, обличчя яких частково закриті маскою або окулярами. Необхідно, щоб цих людей можна було знайти в базі даних шляхом простого завантаження зображення або пошуку їх рис обличчя.

Американська дослідницька компанія IPVM, яка першою ідентифікувала документ з Хенань, заявила, що цей тендер був унікальним, оскільки в ньому журналісти вказувалися як об'єкти стеження, а органам громадської безпеки був запропонований план, що дозволяє швидко знайти їх та перешкодити їхній роботі.

Відповідно до тендеру, попередження будуть активовані, якщо журналіст, перебуваючи в Хенань, зареєструється в готелі, придбає квиток або перетне кордон провінції. Крім того, журналісти будуть поділені на три категорії: червоні, жовті та зелені, в порядку зменшення ризику.

У тендері також йдеться про те, що система має бути здатна відслідковувати переміщення іноземних студентів за допомогою визначення місцезнаходження мобільного телефону та бронювання поїздок, особливо в ключові дати, такі як національний день країни або щорічна сесія парламенту.

У документі немає причин, з яких в провінції хочуть відслідковувати журналістів чи іноземних студентів.

Як повідомляється, системою керуватимуть не менше 2000 чиновників і поліцейських.

Контракт на 5 млн юанів (782 тисячі доларів) було присуджено 17 вересня китайській технологічній компанії Neusoft, яка мала створити систему протягом двох місяців після підписання контракту.

Reuters не зміг встановити, чи працює система зараз, та не зміг знайти жодних документів, що ідентифікують журналістів чи іноземців як конкретну мету систем спостереження в інших частинах Китаю.

Уточнюється, що публічний доступ до тендерної документації було вимкнено у понеділок.