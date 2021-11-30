СМИ: Китайская провинция вводит систему наблюдения за журналистами и иностранцами

В одной из крупнейших провинций Китая Хэнань хотят ввести систему наблюдения, которую будут использовать для отслеживания журналистов и иностранных студентов.

Источник: опубликованные тендерные документы Департамента общественной безопасности провинции Хэнань, рассмотренные Reuters

Детали: В документе подробно описаны планы создания системы, которая может собирать отдельные файлы о лицах, прибывающих в Хэнань, с использованием 3000 камер распознавания лиц, подключающихся к различным национальным и региональным базам данных. Камеры, указанные в тендерном документе, должны создать относительно точный файл для людей, лица которых частично закрыты маской или очками. Необходимо, чтобы этих людей можно было найти в базе данных путем простой загрузки изображения или поиска их черт лица.

Американская исследовательская компания IPVM, первая идентифицировавшая документ из Хэнань, заявила, что этот тендер был уникальным, поскольку в нем журналисты указывались как объекты слежки, а органам общественной безопасности был предложен план, позволяющий быстро найти их и помешать их работе.

Согласно тендеру, предупреждения будут активированы, если журналист, находясь в Хэнань, зарегистрируется в гостинице, приобретет билет или пересечет границу провинции. Кроме того, журналисты будут разделены на три категории: красные, желтые и зеленые в порядке уменьшения риска.

В тендере также говорится, что система должна быть способна отслеживать перемещение иностранных студентов посредством определения местоположения мобильного телефона и бронирования поездок, особенно в ключевые даты, такие как национальный день страны или ежегодная сессия парламента.

В документе нет причин, по которым в провинции хотят отслеживать журналистов или иностранных студентов.

Как сообщается, системой будут управлять не менее 2000 чиновников и полицейских.

Контракт на 5 млн юаней (782 тысячи долларов) был присужден 17 сентября китайской технологической компании Neusoft, которая должна была создать систему в течение двух месяцев после подписания контракта.

Reuters не смог установить, работает ли система сейчас, и не смог найти никаких документов, идентифицирующих журналистов или иностранцев как конкретную цель систем наблюдения в других частях Китая.

Уточняется, что публичный доступ к тендерной документации был отключен в понедельник.