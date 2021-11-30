Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Китайская провинция вводит систему наблюдения за журналистами и иностранцами

Вторник, 30 ноября 2021, 02:45
СМИ: Китайская провинция вводит систему наблюдения за журналистами и иностранцами
Dan Kitwood/Getty Images

В одной из крупнейших провинций Китая Хэнань хотят ввести систему наблюдения, которую будут использовать для отслеживания журналистов и иностранных студентов.

Источник: опубликованные тендерные документы Департамента общественной безопасности провинции Хэнань, рассмотренные Reuters

Детали: В документе подробно описаны планы создания системы, которая может собирать отдельные файлы о лицах, прибывающих в Хэнань, с использованием 3000 камер распознавания лиц, подключающихся к различным национальным и региональным базам данных. Камеры, указанные в тендерном документе, должны создать относительно точный файл для людей, лица которых частично закрыты маской или очками. Необходимо, чтобы этих людей можно было найти в базе данных путем простой загрузки изображения или поиска их черт лица.

Американская исследовательская компания IPVM, первая идентифицировавшая документ из Хэнань, заявила, что этот тендер был уникальным, поскольку в нем журналисты указывались как объекты слежки, а органам общественной безопасности был предложен план, позволяющий быстро найти их и помешать их работе.

Согласно тендеру, предупреждения будут активированы, если журналист, находясь в Хэнань, зарегистрируется в гостинице, приобретет билет или пересечет границу провинции. Кроме того, журналисты будут разделены на три категории: красные, желтые и зеленые в порядке уменьшения риска.

В тендере также говорится, что система должна быть способна отслеживать перемещение иностранных студентов посредством определения местоположения мобильного телефона и бронирования поездок, особенно в ключевые даты, такие как национальный день страны или ежегодная сессия парламента.

В документе нет причин, по которым в провинции хотят отслеживать журналистов или иностранных студентов.

Как сообщается, системой будут управлять не менее 2000 чиновников и полицейских.

Контракт на 5 млн юаней (782 тысячи долларов) был присужден 17 сентября китайской технологической компании Neusoft, которая должна была создать систему в течение двух месяцев после подписания контракта.

Reuters не смог установить, работает ли система сейчас, и не смог найти никаких документов, идентифицирующих журналистов или иностранцев как конкретную цель систем наблюдения в других частях Китая.

Уточняется, что публичный доступ к тендерной документации был отключен в понедельник.

Темы: Китайтехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Китай
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Последние новости
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
Все новости...
Реклама: